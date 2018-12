Dybala: Per fortuna ci siamo qualificati

(ANSA) - TORINO, 12 DIC - "Il gol annullato? Non l'ho rivisto, pensiamo a quello che deve venire". Paulo Dybala commenta così, ai microfoni della Rai, il gol annullato per fuorigioco che avrebbe regalato alla Juventus il pareggio contro lo Young Boys. "Per fortuna ci siamo qualificati, ora pensiamo al derby", taglia corto l'argentino, autore del gol dei bianconeri, il quinto in questa Champions. "A nessuno piace perdere, siamo venuti qui per vincere, peccato che ci siamo trovati due gol sotto, ma adesso pensiamo a quello che viene - ribadisce - e cerchiamo di essere più concentrati". Un gol fatto e uno annullato in pochi minuti, chissà cosa avrebbe fatto l'argentino se fosse partito titolare: "A nessuno piace stare in panchina - taglia corto - ma il tecnico fa le proprie scelte e bisogna rispettarle".