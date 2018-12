Corrieri droga su treni, tre arresti

(ANSA) - DOMODOSSOLA (VCO), 12 DIC - Tre persone sono state arrestate dalla guardia di finanza per droga al confine di Domodossola (VCO). Sequestrati un chilo di eroina, 500 grammi di hashish e 270 grammi di cocaina per un valore complessivo di oltre 100 mila euro.

Il primo arrestato è O.G., nigeriano di 28 anni, che viaggiava su un treno notturno proveniente da Parigi e diretto a Venezia: aveva ingerito 90 ovuli contenenti oltre un chilo di eroina.

Le fiamme gialle di Domodossola hanno poi fermato una cittadina di nazionalità nigeriana di 26 anni, J.J., in viaggio da Milano a Ginevra. Aveva ingerito 24 ovuli contenenti oltre 270 grammi di cocaina.

Il terzo arresto grazie al cane antidroga che ha fiutato nel bagaglio di H.V., dominicano di 28 anni, 5 panetti per oltre 520 grammi di hashish. Viaggiava sul treno Basilea-Milano.