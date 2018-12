A Torino torna Xmas Comics and Games

(ANSA) - TORINO, 12 DIC - Torna al Lingotto di Torino Xmas Comics and Games, evento dedicato agli appassionati di fumetti, giochi e non solo. La quinta edizione il 15 e 16 dicembre con oltre 90 realtà presenti.

Sono oltre 70 gli ospiti provenienti dal mondo del fumetto, del cosplay, del doppiaggio e del gaming, oltre alle star del web amate dai giovanissimi, i Mates e La Sabri. Presente per la prima volta Maccio Capatonda, sul palco domenica insieme ai doppiatori di Ods - Operatori doppiaggio e spettacolo e Fake Off Italia, con cui ha collaborato per la sua serie 'The Generi'. In programma oltre 20 workshop giornalieri sul disegno, con focus su diversi temi, dai personaggi fantasy a quelli del fumetto, dal character design allo storyboard fino alla digital art.

Immancabili le competizioni cosplay che porteranno il vincitore alla finale dell'EpicCon in Germania. Torino ospita anche la prima tappa delle qualificazioni dei campionati nazionali per professionisti e amatori di Call of Duty e il simulatore dinamico Lamborghini.