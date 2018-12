A Torino primo housing sociale per Lgbt

(ANSA) - TORINO, 12 DIC - Aiutare chi si trova in difficoltà, offrendo loro una casa e un futuro, perché discriminato per il suo orientamento sessuale. E' l'obiettivo di To Housing, primo housing sociale per l'accoglienza di persone Lgbt in difficoltà, che mette a disposizione a Torino 5 appartamenti Atc. Possono ospitare fino a 24 persone; il progetto prevede anche un percorso di formazione e orientamento lavorativo.

Realizzata dall'Associazione Quore con il supporto di sponsor privati e partner istituzionali, come ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Regione e Consiglio regionale del Piemonte, Città di Torino, l'iniziativa si rivolge a giovani fra i 18 e i 26 anni allontanati dalle famiglie per il loro orientamento sessuale, migranti e rifugiati omosessuali, anziani Lgbt in condizione di solitudine e povertà, persone transessuali e trangender.