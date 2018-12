Young Boys per l'onore, siamo migliorati

(ANSA) - TORINO, 11 DIC - Stade de Suisse esaurito per l'arrivo della Juventus, che chiede allo Young Boys il lasciapassare per il primo posto del girone. Serve una vittoria, a meno che lo United non riesca ad avere ragione del Valencia, ma la squadra di Gerardo Soane non ci sta a fare da vittima sacrificale.

"Rispetto all'andata siamo migliorati molto e, contro Manchester e Valencia abbiamo dimostrato di essere in crescita", osserva il tecnico alla vigilia della partita. L'obiettivo è quello di onorare la Champions sino in fondo, ma "con una partita importante, e magari con l'avversario non in giornata, si può portare a casa un punto...". E chissà che la Juve, sette giocatori a vedere la Libertadores, in Spagna, non arrivi distratta alla partita: "Credo che la Juve affronterà questa partita al massimo del suo potenziale e non mi aspetto regali", taglia corto Soane.