TorinoXXL!, novità per gioco da tavola

(ANSA) - TORINO, 11 DIC - Gestire musei, diventare re del basket o direttore dell'informazione. Sono le novità dell'edizione 2018, la quarta, di TorinoXXL!, gioco da tavola dedicato al capoluogo piemontese.

Nato nel 2016 da un gruppo di amici che volevano "fare un omaggio" alla loro città, il gioco torna a Natale dopo aver venduto oltre 17 mila copie in tre anni. Fra le novità la presenza di Museo Nazionale del Cinema, Museo Egizio, Musei Reali e Reggia di Venaria, la casella dell'Auxilium Basket che si aggiunge a quella delle squadre di calcio cittadine e all'hotel di lusso. Alle carte 'As sa mai' e 'Lu savia nen', vantaggi o imprevisti corredati da proverbi in piemontese, si aggiungono quelle de La Stampa con cui diventare direttore e avere vantaggi legati alle notizie.

Il gioco unisce l'aspetto ludico a quello didattico, con un occhio alla solidarietà. Sabato 15 dicembre è prevista una vendita allo Specchio Point a favore delle tredicesime degli anziani raccolte da Specchio dei Tempi.