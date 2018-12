Tav: Appendino, referendum prematuro

(ANSA) - TORINO, 11 DIC - "È prematuro parlare di referendum.

C'è un dibattito in corso. Adesso l'urgenza è definire l'analisi costi-benefici che dovrebbe dirci l'utilità o meno dell'opera e l'analisi tecnico-giuridica sui costi di un'eventuale sospensione dell'opera". Lo ha detto la sindaca di Torino Chiara Appendino parlando di Tav a margine dell'incontro sui 50 anni di Amiat.

"Una volta che ci sarà questo quadro poi si faranno le valutazioni politiche. In questo momento è urgente che le analisi siano concluse e rese pubbliche in modo che il dibattito possa fare un passo avanti. Noi siamo un movimento che chiede e apre sempre alla partecipazione, ma un referendum deve essere fatto in un quadro informato in cui ci siano tutti gli elementi in campo e queste analisi daranno maggiori elementi di discussione. Quindi credo che questa scelta debba essere rinviata".