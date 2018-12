Seduta congiunta Comune-Regione per Fca

(ANSA) - TORINO, 11 DIC - "Il Consiglio aperto sul settore automobilistico alla presenza dei vertici Fca è confermato per il 13 dicembre. Infatti nessuna indicazione contraria ci è giunta da Fca". Così il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Nino Boeti, all'uscita della riunione dei capigruppo, convocata nel pomeriggio per decidere se sconvocare l'appuntamento, che coinvolge anche il Consiglio della Città metropolitana di Torino.

"Ci aspettiamo quindi - afferma Boeti - di incontrare i dirigenti del gruppo giovedì mattina per discutere insieme delle prospettive industriali di Fca nella nostra Regione".