Ramazzotti alla Palazzina di Stupinigi

(ANSA) - TORINO, 11 DIC - C'è anche il Stupinigi Sonic Park tra i nuovi appuntamenti del nuovo tour di Eros Ramazzotti. Il cantante si esibirà nel parco della Palazzina di Caccia il prossimo 19 luglio.

Al tour Vita ce n'è, 60 concerti che porteranno il cantante anche a New York, Los Angeles, Miami, Chicago, Toronto, Mexico City, Buenos Aires, Rio de Janeiro, San Paolo, Santiago del Cile, sono stati aggiunti altri 14 appuntamenti in Europa, tra cui appunto quello di Stupinigi, la residenza sabauda alle porte di Torino.

Ad oggi il nuovo tour del cantante, tra i più amati artisti italiani all'estero, ha già registrato vendite per oltre 200 mila biglietti sui primi concerti europei e il sold out della data di debutto, a Monaco di Baviera del 17 febbraio, che è stata raddoppiata.