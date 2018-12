Pininfarina, hypercar elettrica Battista

(ANSA) - TORINO, 11 DIC - L'hypercar elettrica di Automobili Pininfarina prenderà il nome del celebre fondatore della Carrozzeria Pininfarina, Battista Pinin Farina, che avviò nel 1930. Lo ha annunciato la società 100% di Mahindra & Mahindra, con sede a Monaco di Baviera. La vettura di lusso interamente elettrica sarà progettata e realizzata a mano in un numero limitato presso la Pininfarina a Cambiano. Sarà l'auto più veloce e potente mai progettata e prodotta in Italia "È un sogno che si avvera. Mio nonno era certo che un giorno sarebbe esistita una gamma di vetture interamente firmate Pininfarina. Questa hypercar avrà prestazioni di livello mondiale, innovazioni tecnologiche all'avanguardia, uno stile elegante. Sono convinto che non potesse avere altro nome se non Battista", commenta Paolo Pininfarina, nipote di Battista e presidente di Pininfarina. Soltanto 150 esemplari di Battista saranno disponibili da fine 2020 (50 per gli Usa, 50 per l'Europa e 50 per Medio Oriente e Asia) a un prezzo fra 2 e 2,5 milioni di dollari.