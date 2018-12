Derby Mole: Belotti, possiamo fare bene

(ANSA) - TORINO, 11 DIC - E' il gruppo l'arma su cui il Torino vuole puntare per fermare la Juventus dei fuoriclasse.

"Ci si aiuta tutti e undici, se giochiamo da gruppo vero possiamo fare bene", sostiene capitan Belotti, intervistato da Torino Channel a margine della Cena di Natale al Castello di Montaldo. Un momento "magico, per scambiarsi gli auguri - spiega l'attaccante - ma anche per ricaricare le energie per finire il 2018".

"La settimana del derby? Lo spirito è carico - le parole di Belotti - Ogni giocatore è concentrato, pronto per questa partita. Sappiamo tutti quanto è importante, sia noi che i tifosi. Anche io sono carico, concentrato". Torino-Juventus quest'anno è anche la sfida tra Belotti e CR7. "E' un campione, il giocatore più forte al mondo, sarà un onore giocare contro di lui, ma si decide sul campo...", dice Belotti.