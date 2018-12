Champions, Juve recupera Alex Sandro

(ANSA) - TORINO, 11 DIC - La Juventus recupera Alex Sandro per la trasferta di Champions League contro lo Young Boys. Il laterale sembra avere smaltito la contusione alla caviglia rimediata contro il Valencia, lo scorso 27 novembre, e si sta allenando col gruppo. La rifinitura alla Continassa, prima della partenza per Berna.

Ancora out, invece, Khedira, ancora alle prese con il trauma distrattivo alla caviglia, e Benatia, fermato negli ultimi allenamenti da una infiammazione al ginocchio destro.

La conferenza stampa della vigilia è in programma alle 18 di oggi, allo Stade de Suisse, dopo il walk around.