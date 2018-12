Vento a Torino, via libera diesel Euro 4

(ANSA) - TORINO, 10 DIC - Tornano a circolare, a Torino, le auto Euro 4 diesel. Grazie al forte vento dei giorni scorsi, le condizioni dell'aria sono rientrate al di sotto della soglia d'attenzione. L'amministrazione comunale ha quindi sospeso il livello arancione dei provvedimenti antismog.

Da domani, martedì 11 dicembre, il blocco delle auto più inquinanti riguarderà soltanto i diesel fino ad Euro 3 e le auto di classe emissiva Euro 0 alimentate a benzina, gpl e metano. Il blocco è in vigore per tutto l'arco della giornata per automobili e ciclomotori Euro 0; dalle ore 8 alle ore 19 per i veicoli ad alimentazione diesel euro 1, 2 e 3.