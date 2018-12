San Giovanni Bosco 'rifunzionalizzato'

(ANSA) - TORINO, 10 DIC - Si sono conclusi, dopo tre anni di lavori costati 15 milioni di euro, i lavori per la 'rifunzionalizzazione' dell'ospedale Sal Giovanni Bosco, il più grande ospedale della zona Nord di Torino, con 347 posti letto, 67.332 accessi annuali al Pronto Soccorso e 10.859 ricoveri. Per raccontare il cantiere e "il percorso di 'umanizzazione che ne sta alla radice", è stata allestita una mostra fotografica presentata dal direttore generale Valerio Fabio Alberti e dal direttore del Servizio Tecnico, Remo Viberti, con l'assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Antonio Saitta e il presidente del Consiglio regionale, Nino Boeti.

"In particolare - ha detto Alberti - sono stati rivisti gli spazi per l'accoglienza, l'area bimbi, il day hospital oncologico, il triage e Chirurgia Multidisciplinare". Boeti e Saitta, hanno sottolineato come "questo intervento, pur in tempi di crisi, vada nel senso della salvaguardia e della qualità della sanità pubblica a cui la Regione Piemonte ha dedicato particolare attenzione".