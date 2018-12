Piemontese Batasiolo rafforza l'export

(ANSA) - TORINO, 10 DIC - L'azienda piemontese Batasiolo, storica produttrice di vini e spumanti, punta a rafforzarsi all'estero grazie a un finanziamento di 7 milioni di euro, garantito da Sace Simest (gruppo Cdp), con Banca Akros e Banco Bpm. Il finanziamento servirà a coprire i costi legati a esigenze di magazzino per la conservazione e l'invecchiamento dei vini pregiati, che saranno poi venduti all'estero.

L'operazione rientra nell'ambito della collaborazione tra il Gruppo Banco Bpm e Sace, avviata lo scorso anno con un accordo a sostegno dello sviluppo internazionale delle eccellenze italiane del settore agroalimentare e di altri settori del Made in Italy.

L'intesa mette a disposizione soluzioni assicurative e finanziarie per valorizzare i beni a magazzino e 150 milioni di euro di linee di credito per percorsi di sviluppo estero.

Oltre a Batasiolo, hanno beneficiato della partnership tra Sace e Banco Bpm diverse aziende, da Ambrosi, che opera nel settore lattiero-caseario, a Kipre, azienda del comparto salumi.