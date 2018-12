Lotteria fai da te, commerciante multato

(ANSA) - TORINO, 10 DIC - Con 10 euro si potevano vincere generi alimentari per un valore di 500 euro. La lotteria, organizzata in un locale di Alpignano (Torino) si svolgeva però senza autorizzazioni. Per questo motivo, il titolare dell'esercizio commerciale è stato denunciato dalla guardia di finanza. Ed ora rischia sanzioni fino a 12 mila euro.

Il controllo delle fiamme gialle è stato effettuato in collaborazione con la polizia locale. La lotteria fai da te era associata alla consueta estrazione settimanale del lotto, ma veniva effettuata senza le necessarie autorizzazioni.