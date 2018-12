Galup sostiene ricerca sul Cancro

(ANSA) - TORINO, 10 DIC - Anche quest'anno Galup, storica azienda dolciaria piemontese, ha promosso iniziative benefiche con la vendita di Panettoni e Colombe per raccogliere fondi a favore della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, arrivando a raccogliere nel corso dell'anno oltre 24 mila euro.

In questi giorni il presidente dell'azienda Giuseppe Bernocco ha consegnato un assegno con il denaro raccolto nelle mani di Allegra Agnelli, Presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro.

"Siamo onorati - ha detto Bernocco - di continuare a sostenere la Fondazione. Come azienda siamo vicini alle realtà virtuose del territorio, che sosteniamo con convinzione e ringraziamo la Fondazione per l'impegno, passione e dedizione encomiabile a beneficio del prossimo. Poter contribuire con i nostri prodotti allo sviluppo della Ricerca contro questo terribile male, attraverso la realizzazione di importanti progetti, è per noi motivo di gioia e soddisfazione".