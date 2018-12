Val Susa, rimesso striscione Tav=mafia

(ANSA) - TORINO, 8 DIC - È ricomparsa questa mattina, sulle pendici del monte Musinè, all'imbocco della Valle di Susa, la scritta "Tav=mafia" che, nella notte tra il 4 e il 5 dicembre, qualcuno, probabilmente riconducibile al movimento 'Sì Tav', aveva parzialmente rimosso. Lo slogan, visibile a chilometri di distanza da chi attraversa la bassa valle, era stato realizzato con grandi teli bianchi. "Era già capitato in passato che qualcuno la rimuovesse - avevano commentato, negli scorsi giorni, alcuni attivisti No Tav - Questa volta si tratta evidentemente di una provocazione in vista del corteo dell'8 dicembre".

La manifestazione contro il treno ad alta velocità Torino-Lione è in programma, oggi a Torino: la partenza sarà alle 14 da piazza Statuto. Sono attese molte migliaia di persone.