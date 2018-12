Juve: Mandzukic, aspetto momento giusto

(ANSA) - TORINO, 8 DIC - "Non mollare e aspetta il momento giusto...". Mario Mandzukic, ancora decisivo in una partita di alto livello, si gode il ruolo di match-winner nel Derby d'Italia e pubblica su Instagram l'istantanea del proprio gol di testa, tra Handanovic, Miranda e Asamoah. In campionato l'attaccante croato è già a quota 7 reti (2 al Napoli, altrettante al Parma, una a testa a Milan, Spal e Inter) alle quali va aggiunta quella decisiva realizzata a Valencia. In Serie A il record personale di Mandzukic è di 10 gol al suo primo anno alla Juve (2015/16); il primato assoluto in Bundesliga, 18 gol nell'ultima stagione al Bayern Monaco (2013/14).