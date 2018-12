Di Maio,norma per ammortizzatori Comital

(ANSA) - ROMA, 8 DIC - "Abbiamo avuto sin da subito attenzione verso la critica situazione che ha interessato i lavoratori Comital. È stata infatti creata una norma ad hoc che garantisse loro l'accesso alla cassa integrazione". Lo scrive in una nota il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, a proposito dei lavoratori dell'azienda ormai chiusa di Volpiano (Torino), sottolineando che "il ministero è stato a disposizione del curatore e del consulente e continua ad esserlo. Ora c'è bisogno che lo stesso curatore presenti quanto prima il piano per la cassa integrazione al Tribunale per poter assicurare ai lavoratori l'accesso agli ammortizzatori".