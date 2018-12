Radice: Figc, 1' raccoglimento sui campi

(ANSA) - ROMA, 7 DIC - Per ricordare la figura di Gigi Radice, scomparso oggi all'eta' di 83 anni, in occasione delle gare di Serie A, Serie B e Serie C previste nel week end la FIGC ha disposto un minuto di raccoglimento. Il primo momento di ricordo si è svolto all'Allianz Stadium, prima del fischio d'inizio di Juventus-Inter, anticipo della 15/a giornata di serie A.