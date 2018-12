Iren,nuova luce per tre monumenti Torino

(ANSA) - TORINO, 7 DIC - Iren illumina con una nuova luce tre monumenti storici di Torino: il ponte Vittorio Emanuele I di fronte alla chiesa della Gran Madre, la cappella Anselmetti in via Gaidano, e la statua di Felice Govean in via Madama Cristina.

Il ponte è ora illuminato a led, con gli stessi proiettori già presenti sulle sponde del Po, mentre sotto le arcate sono state installate luci a led che consentono di cambiare a piacere saturazione e colore per sottolineare eventi o ricorrenze.

Normalmente l'illuminazione sotto le arcate sarà di tonalità più calda, per sottolineare la tridimensionalità dell'architettura.

Il tutto con un risparmio energetico del 50%.

Per la statua di Govean e per la cappella Anselmetti, sono stati invece installati nuovi proiettori. Per restituire la tridimensionalità della statua di Govean sono state pensate una luce frontale e una retrostante, mentre la nuova illuminazione della cappella Anselmetti è stata studiata per evidenziare gli elementi decorativi sopra l'ingresso e sul frontone.