Teatro Erba, debutta 'Oh Dio mio!'

(ANSA) - TORINO, 6 DIC - Debutta martedì 11 dicembre, al teatro Erba di Torino, in prima nazionale, 'Oh Dio mio!' della drammaturga israeliana Anat Gov, regia di Girolamo Angione, edizione della compagnia Torino Spettacoli. Protagonisti Piero Nuti e Miriam Mesturino, con la partecipazione di un giovanissimo attore nel ruolo di Lior. In scena fino a domenica 16 dicembre.

In 'Oh Dio mio', un testo ironico e surreale con un dialogo ricco di battute divertenti, la psicologa Ella, madre single di un ragazzino autistico, riceve un paziente speciale che dice di essere Dio. La donna inizialmente è perplessa, ma poi capisce di trovarsi davvero davanti a Dio, un dio depresso, malato da 2000 anni, che sta meditando di spazzare il mondo con un nuovo diluvio universale. I due personaggi trovano nella comprensione e nell'amore la via per affrontare dolori e delusioni, con un'apertura finale, con Lior che per la prima volta riesce a dire mamma.