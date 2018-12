Taxi Torino sceglie piattaforma Wetaxi

(ANSA) - TORINO, 6 DIC - La cooperativa Taxi Torino, una delle maggiori realtà italiane del settore con più di 1.400 soci nel capoluogo piemontese, ha scelto come partner Wetaxi. Alla piattaforma, grazie alla collaborazione, aderiscono più di 1.300 tassisti; l'applicazione è già stata scaricata oltre 50.000 volte e sono state richieste più di 120.000 corse taxi.

"Siamo più che soddisfatti dei risultati tecnologici raggiunti con Wetaxi, che permette di offrire al cliente un servizio trasparente, rapido e accessibile, mentre non riteniamo che altre app possano migliorare il servizio taxi rivolto ai cittadini", commenta Alberto Aimone Cat, presidente di Taxi Torino.

Wetaxi è stata la prima piattaforma a consentire agli utenti di conoscere in anticipo il prezzo massimo della corsa, che può essere pagata a bordo o in app attraverso diversi metodi. E' prevista inoltre la possibilità di condividere il taxi su determinate tratte e di segnalare se si tratta di una corsa aziendale.