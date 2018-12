Sciopero Gtt, sospeso blocco traffico

(ANSA) - TORINO, 6 DIC - Sospeso per un giorno, domani, il blocco del traffico, a Torino e negli 11 comuni che aderiscono al tavolo per i provvedimenti antismog. La decisione è conseguenza dello sciopero di Gtt proclamato da alcuni sindacati nell'ambito del nuovo piano industriale dell'azienda. Domani potranno circolare tutti i veicoli, compresi gli euro 0. Ma il blocco riprenderà sabato 8 fino agli Euro 4: i dati forniti dall'agenzia Arpa Piemonte - spiega una nota della Città di Torino - confermano il superamento del livello critico di 50 mcg/mc della qualità dell'aria e rinnovano il blocco dei diesel fino ad euro4 diesel compreso (primo livello emergenziale) fino al 10 dicembre, in città e negli undici comuni dell'area metropolitana".

Lunedì 10 dicembre verrà fatta una nuova valutazione della qualità dell'aria.