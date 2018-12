Ex capo gabinetto Torino, messa in prova

(ANSA) - TORINO, 6 DIC - Un periodo di messa alla prova con lo svolgimento di lavori e opere di pubblica utilità: e la richiesta presentata oggi al Tribunale di Torino da Paolo Giordana, ex capo di gabinetto della sindaca, Walter Ceresa, ex amministratore delegato di Gtt, e altri 2 funzionari della società di trasporti pubblici.

L'ambito è quello dell'udienza preliminare per il caso dell'intervento che Giordana avrebbe fatto in azienda per sanare la posizione di un amico multato su un autobus.

La procura ha cambiato il capo d'accusa per i quattro indagati, trasformando la contestazione da induzione indebita a quella meno grave di abuso d'ufficio, e secondo quanto si apprende non ha dato parere contrario alla soluzione della messa alla prova. L'udienza preliminare continuerà a gennaio.