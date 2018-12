Iren illumina di blu Mole Antonelliana

(ANSA) - TORINO, 5 DIC - Iren illumina anche quest'anno la Mole Antonelliana. Per tutte le festività natalizie il monumento simbolo di Torino si accenderà con 2.500 lampade stroboscopiche a led disposte lungo tutta la guglia e la cupola che s'illumineranno elegantemente di blu. Le hanno installate alpinisti specializzati con l'ausilio di corde e attrezzature tecniche. Tutte le luci si accenderanno e spegneranno in modo casuale. Iren ha anche sostituito i vecchi proiettori con 43 nuove apparecchiature a led ad alta potenza, mantenute attive anche dopo le Feste per risparmiare fino al 50% di energia.

"Illuminiamo un simbolo della nostra città e non solo per le feste di Natale. E' anche un intervento strutturale. L'anno scorso i punti luce erano 250, quest'anno 2.500, un'evoluzione importante", osserva la sindaca di Torino, Chiara Appendino. Secondo il presidente Paolo Peveraro, "il progetto conferma l'attenzione di Iren per Torino da 111 anni".