Droga nei telai delle porte, tre arresti

(ANSA) - NOVARA, 5 DIC - Nascondevano la cocaina nei telai delle porte ma l'espediente non è sfuggito alla perquisizione dei militari della Guardia di finanza di Novara che hanno arrestato i due occupanti, extracomunitari, di un appartamento al Villaggio Kennedy di Galliate. I militari hanno recuperato 24 grammi di stupefacente.

Nell'operazione è finito in manette anche un galliatese, trovato in possesso di un panetto di 50 grammi di hashish.