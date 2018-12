Caffè Hag, incentivi a esodo dipendenti

(ANSA) - TORINO, 5 DIC - Prevede incentivi all'esodo l'accordo firmato presso l'assessorato al Lavoro della Regione Piemonte per i 52 dipendenti dello stabilimento Jde di Andezeno (Torino), dove si produce il Caffè Hag e Splendid. L'azienda, che il 25 settembre ha avviato il licenziamento collettivo per cessazione di attività, continuerà a cercare potenziali acquirenti interessati a rilevare l'impianto.

"Non posso certo esprimere soddisfazione per l'esito della vicenda - commenta l'assessora al Lavoro Gianna Pentenero - che comporta una grave perdita per il tessuto produttivo locale. Fin dall'inizio, la Regione ha chiesto alla società di rivedere il piano, portando ad Andezeno la produzione di capsule di caffè, il cui mercato non è in crisi. Ora la nostra attenzione si concentra sulla reindustrializzazione del sito, che siamo pronti a sostenere con tutti gli strumenti a nostra disposizione. Il tavolo regionale potrà essere riconvocato in qualunque momento, in presenza di soggetti interessati a rilevare lo stabilimento".