Triage Maria Vittoria è antiaggressione

(ANSA) - TORINO, 4 DIC - Il Triage dell'ospedale Maria Vittoria di Torino è stato ristrutturato per rispondere alle nuove esigenze anche in materia di sicurezza. All'ingresso vi sono due postazioni di accettazione che consentono la visione sulla sala d'attesa, dotate di telecamere e di 'panic button', e una terza attivabile in caso di maxiemergenza.

All'interno le sale sono predisposte all'attivazione del 'see and treath', procedura infermieristica per una prima somministrazione di farmaci, e vi è anche una saletta per pazienti con sospetta malattia a trasmissione aerea.

La sala d'attesa è dotata di un monitor del tempo d'attesa.

"Sono attivi anche più percorsi 'fast track' cioè percorsi veloci", spiega Emilpaolo Manno, direttore del Dipartimento di Emergenza dell'Asl Città di Torino. "Il Pronto Soccorso è un'aree complessa - anche per i tanti pazienti anziani pluripatologici, e la ristrutturazione mira a snellire le procedure e contrastare il fenomeno delle violenze nei confronti degli operatori sanitari".