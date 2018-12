Mao Torino compie 10 anni e si rinnova

(ANSA) - TORINO, 4 DIC - Il Museo d'Arte Orientale di Torino festeggia i 10 anni con una settimana di incontri, concerti e cocktail a tema, nelle sale dedicate alle culture asiatiche. E annuncia un piano quinquennale di grandi mostre, innovazioni digitali e tante altre iniziative per attrarre diversi pubblici, nuovi investimenti e nuovi acquisti.

"Se il primo decennio è servito a fidelizzare il rapporto con i torinesi e la comunità straniera, sempre più vicina al Mao - spiega il neodirettore Marco Guglieminotti Trivel - ora è il tempo di aprire a nuove formule e allargare ulteriormente la ricerca e i rapporti internazionali. I musei oggi sono luoghi aperti e in mutamento".

Per la sindaca Chiara Appendino il Mao è "diventato un punto di riferimento culturale della città, particolarmente aperto alla comunità straniera, nonché un museo molto amato dai turisti, con 100.000 visitatori l'anno. Un luogo simbolo di dialogo tra culture e di produzione di cultura".