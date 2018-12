In Piemonte effettuati 9 mila trapianti

(ANSA) - TORINO, 4 DIC - Il Piemonte si conferma al top per i trapianti d'organo. Con quello di fegato, effettuato con successo alle Molinette di Torino su un 67enne affetto da epatopatia virale complicata da un tumore, la regione ha tagliato il traguardo dei 9 mila trapianti.

Il primo intervento, un trapianto di rene, è avvenuto nel 1981, sempre alle Molinette. Dal 1998 i trapianti si svolgono anche presso l'ospedale di Novara. E' del 2000, invece, il primo su paziente pediatrico, all'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. Il primo trapianto di cuore è avvenuto nel 1990, quello di polmoni nel 1993, quello di pancreas nel 1999; tutti alle Molinette. L'attività di trapianto da donatore vivente è stata avviata nel 1985 per il rene, nel 2001 per il fegato e, a Novara, nel 2003 per il rene.

In tutto, sono stati effettuati 4.856 trapianti di rene, 3.133 di fegato, 664 di cuore, 339 di polmone e 8 di pancreas.

Numeri importanti, ma che non sono ancora in grado di azzerare la lista dei pazienti che aspettano un organo.