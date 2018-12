Consiglio Piemonte approva Omnibus

(ANSA) - TORINO, 4 DIC - Via libera del Consiglio regionale del Piemonte al provvedimento Omnibus, che è stato approvato questa mattina con 25 sì della maggioranza, tre no di Forza Italia e tutto il resto della minoranza non votante a eccezione del pentastellato Mauro Campo che si è astenuto.

La legge, che contiene quanto necessario per riordinare l'ordinamento regionale per il 2018, è composta di 111 articoli.

Durante le numerose sedute d'aula sono stati discussi e votati oltre 200 emendamenti.