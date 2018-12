Cairo: Sfida al Milan importante per noi

(ANSA) - MILANO, 4 DIC - "Quella di domenica contro il Milan è una partita importante, come lo sono tutte. Questo campionato è caratterizzato da una classifica corta e compatta. nella passata stagione la quarta, a questo punto del campionato, aveva sei punti in più e le mancava una partita, quindi è un campionato molto più difficile in cui tutte le partite sono più impegnative". Il presidente del Torino, Urbano Cairo, presenta così, ai margine dei 'Gazzetta Awards 2018', il posticipo di domenica sera contro il Milan: "Siamo soltanto alla 14/a giornata, davanti abbiamo ancora sfide importanti, in primis quella di domenica contro il Milan; affronteremo la Juventus la settimana successiva. Questo sesto posto non è un risultato definitivo. Certo siamo contenti di averlo ottenuto al momento, si poteva fare anche meglio, perché abbiamo avuto qualche partita in cui forse un pochino siamo stati penalizzati. Abbiamo buttato via anche qualche punto per colpa nostra, però siamo contenti. Adesso dobbiamo continuare, perché il campionato è lungo".