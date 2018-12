Balzo cig a ottobre, +340,9%

(ANSA) - TORINO, 4 DIC - La cassa integrazione in Piemonte scende del 19,1% nei dieci mesi rispetto allo stesso periodo 2017, ma in ottobre registra un balzo del 340,9% (+186,7% quella ordinaria, +480,5% la straordinaria, -97,1% la cassa in deroga).

Sono i dati del Rapporto Uil.

La media mensile dei lavoratori tutelati è 13.951 (3.057 in meno del 2017). Il Piemonte si conferma al secondo posto per richiesta di ore di cig, preceduto dalla Lombardia. Tra le province registrano un incremento Verbania (+92,9%) e Cuneo (+55%), un calo Torino (-16,1%), Alessandria (-31,5%), Vercelli (-41,7%), Asti (-48,8%), Novara (-58,2%), Biella (-61,6%).

Torino è seconda tra le province più cassaintegrate d'Italia, dopo Roma. "Le difficoltà sono lungi dall'essere superate. In particolare a ottobre si è registrata una forte recrudescenza che, unita agli aumenti sensibili delle richieste di Naspi, non lasciano tranquilli. Bisogna apportare correttivi al sistema di ammortizzatori sociali", spiega Gianni Cortese, segretario generale Uil Piemonte.