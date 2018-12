Universiadi: fiaccola partirà da Torino

(ANSA) - NAPOLI, 3 DIC - A partire dall'edizione 2019 la fiaccola delle Universiadi partirà da Torino (sede dei primi Giochi Universitari). Così hanno deciso i rappresentanti della Fisu, la federazione internazionale degli sport universitari. In occasione delle prossime Universiadi di Napoli in programma a luglio, la fiaccola lungo il tragitto verso il capoluogo partenopeo toccherà Losanna, Firenze e Bologna prima di arrivare a nel capoluogo campano dove, allo stadio San Paolo, verrà dato il via alle Universiadi con la cerimonia d'apertura. Del percorso della fiaccola, ancora in via di definizione, si è parlato nella riunione della commissione comunale sulle Universiadi. Ancora in ballo, invece, la sede che ospiterà la chiusura dei Giochi 2019. In pole position Salerno.