'Una Mole di panettoni',10 mila presenze

(ANSA) - TORINO, 3 DIC - Quasi 10 mila presenze, in due giorni, per la rassegna dolciaria artigianale 'Una Mole di Panettoni" a Torino.

La giuria, presieduta dal maestro pasticcere Giovanni Dell'Agnese, ha decretato la vittoria di Fornai Ricci di Montaquila (Isernia) per il panettone tradizionale torinese; Posillipo Dolce Officina di Gabicce Monte (Pesaro Urbino) per il tradizionale milanese; Infermentum di Stallavena (Verona) per il panettone creativo, e Pane 2000 di Salerno per la versione salata.

Il premio packaging, istituito per la prima volta, all'evento è andato a Infermentum. Doppia affermazione, quindi, per la pasticceria veronese, nata quattro anni fa dalla passione di tre ingegneri e una laureata in marketing. Il panettone di fichi secchi, mele candite e noci ha superato tutti "per l'equilibrio del gusto e la riconoscibilità delle materie prime". Premiato il packaging "semplice, ispirato alle confezioni di carta di una volta, ma rivisitato in spirito sostenibile".