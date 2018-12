Robot aiuta disabili a stare in piedi

(ANSA) - TORINO, 3 DIC - La tecnologia corre in aiuto delle persone con forte disabilità alle gambe. Una nuova tipologia di esoscheletri robotici permette ai pazienti, nel percorso fisioterapico, di stare in piedi e di camminare.

"Sono supporti importanti ancora poco diffusi in Italia - spiega Giancarlo Rovere, segretario di Simfer (Società Italiana Medicina Fisica e Riabilitativa) - il loro costo va dai 30.000 ai 180.000 euro, ma le aziende, americane ed europee, stanno lavorando per realizzarne a costi più fruibili così da permetterne l'acquisto non solo ad ospedali e centri, ma agli stessi pazienti".

Rovere ne ha parlato a Torino, al seminario Simfer, la Società Italiana Medicina fisica e Riabilitativa che compie 60 anni. Nell'occasione è stata fatta una dimostrazione con uno dei più noti robot di questo tipo, l'Ekso Bionics. "La verticalizzazione del corpo per persone con arti immobili - dice - permette di ripristinare importanti funzioni. E velocizza la cura riabilitativa, soprattutto per persone colpite da ictus".