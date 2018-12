Immatricolazioni moto, a novembre +10,7%

(ANSA) - TORINO, 3 DIC - Crescono anche a novembre le immatricolazioni delle due ruote. Secondo i dati di Confindustria Ancma, l'Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori, con 9.330 veicoli venduti il settore ha fatto registrare un incremento del 10,7% rispetto al novembre dello scorso anno. Le moto, con 3.784 unità, totalizzano un +21,3%, mentre gli scooter, con volumi maggiori, hanno venduto 5.546 pezzi pari al +4,5%. In ripresa anche il mercato dei 50cc, con 1.578 registrazioni (+17%).

"Ancora una volta il nostro mercato fornisce un contributo positivo, nonostante un peggioramento del quadro economico", commenta Andrea Dell'Orto, presidente di Confindustria Ancma.

"Quest'anno contiamo di aumentare le vendite con un saldo positivo di circa 11.000 veicoli in più dell'anno scorso - aggiunge -. L'andamento della congiuntura economica non aiuta, ma la preoccupazione maggiore riguarda la manovra che rischia di aumentare la tassazione per le imprese".