Hans e Gret, la povertà per Emma Dante

(ANSA) - TORINO, 3 DIC - Con il suo ultimo spettacolo 'Hans e Gret', prodotto dalla Casa del Teatro Ragazzi e Giovani di Torino che lo ha in programma dal 7 al 16 dicembre, la regista napoletana Emma Dante, mette in scena, con il suo consueto stile graffiante e sconcertante, la povertà e il disagio dei più piccoli di fronte ad essa.

Sul palcoscenico c'è una capanna vuota e desolata, senza neppure i letti, con i muri scorticati e il pavimento di terra, nella quale vive una famiglia molto povera: il taglialegna, la matrigna, Hans e Gret. Fino a quando, Hans e Gret vengono abbandonati nel bosco dove una vecchia 'megera' li imprigiona.

I due bambini coraggiosi riescono a uccidere la strega e a ritornare a casa, salvando il padre dalla morte. Una favola tremenda sulla miseria, una riflessione spietata sulla sopravvivenza a scapito dei più deboli. "Hans e Gret non si arrendono - dice la regista - e con 'allegria' superano gli ostacoli e con la fantasia riempiono i piatti per nutrirsi e andare avanti. La vita si impone sempre".