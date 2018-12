Frena produzione industriale in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 3 DIC - Rallenta in Piemonte la produzione industriale. Dopo tredici trimestri consecutivi di crescita, nel periodo luglio-settembre 2018 torna il segno negativo (-0,2%).

E' quanto emerge dalla consueta indagine congiunturale realizzata da Unioncamere Piemonte in collaborazione con Confindustria Piemonte, Intesa Sanpaolo e Unicredit. L'analisi riguarda, in particolare, 1.245 imprese per un numero complessivo di 85.700 addetti e un fatturato pari a circa 54 miliardi di euro.

"In questo trimestre il Piemonte è tornato ad essere fragile: dopo più di tre anni di crescita, la manifattura torna ad avere un risultato negativo - commenta il presidente di Unioncamere Piemonte, Vincenzo Ilotte -. Questa inversione di tendenza ci preoccupa, anche perché è legata ad un più esteso senso di incertezza che sta minando la fiducia dei nostri imprenditori e consumatori. La crescita del settore manifatturiero risulta quindi essenziale per il mantenimento occupazionale e competitivo del nostro territorio".