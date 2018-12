Ex manicomio Collegno ricorda Basaglia

(ANSA) - TORINO, 3 DIC - A 40 anni dalla Legge 180, che ha riconosciuto i diritti dei 'matti' nonché chiuso i manicomi, arriva in un luogo simbolico quale la Lavanderia a Vapore dell'ex Ospedale Psichiatrico di Collegno, il più grande manicomio della storia italiana, lo spettacolo '(Tra parentesi), la vera storia di un'impensabile liberazione', di e con Peppe Dell'Acqua e Massimo Cirri. Un luogo simbolico, l'ex ospedale di Collegno, anche perché fu fra i primi ad abbattere il proprio muro perimetrale, nel 1977, per decisione dell'amministrazione comunale, un anno prima della Legge Basaglia.

Lo spettacolo di Dell'Acqua e Cirri, prodotto dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, racconta proprio questa storia, narrata da un protagonista, lo psichiatra e scrittore Dell'Acqua, che da giovane seguì Basaglia a Trieste, dove divenne per anni direttore del Dipartimento di Salute Mentale.

Massimo Cirri conduce Caterpillar su Radio 2, ma ha lavorato per 25 anni nei servizi di salute mentale, quelli venuti al posto del manicomio.