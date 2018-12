Auto, mercato Italia -6,3% a novembre

(ANSA) - TORINO, 3 DIC - A novembre sono state immatricolate in Italia 146.991 vetture con una calo del 6,31% sullo stesso mese del 2017. Negli undici mesi sono state vendute 1.785.722 auto, il 3,46% in meno dello stesso periodo dell'anno scorso. I dati sono del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.

Fca a novembre ha immatricolato 34.315 auto, con un calo del 16,82% rispetto allo stesso mese del 2017. La quota è scesa dal 26% al 23,4%. Negli undici mesi il Gruppo ha venduto 432.411 auto, l'11% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno. La quota è pari al 26,39% a fronte del 28,73%. L'unico brand del Gruppo che a novembre registra un segno positivo è Jeep (+7,3%).