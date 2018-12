Toro torna a vincere, 2-0 SUl Genoa

(ANSA) - TORINO, 2 DIC - Torna al successo casalingo il Torino, piegando (2-1) al Genoa nella 14 giornata. Ma i granata, per la prima volta con Zaza Belotti e Iago Falque insieme a partire dal 1', sono finiti in svantaggio contro i rossoblu in 10 per l'espulsione di Romulo (due cartellini gialli in pochi minuti). L'1-0 momentaneo del Genoa è stato segnato da Kouamé, il Torino ha ribaltato la situazione nel finale di tempo, grazie alle reti di Ansaldi e Belotti su calcio di rigore.