Santa Chiara, una chiesa per i giovani

(ANSA) - TORINO, 2 DIC - L'ex convento di Santa Chiara, in via delle Orfane a Torino, riapre dopo tanti anni al pubblico e diventa il primo esempio di un bene religioso che acquista una funzione sociale. Nella chiesa restaurata infatti avrà sede una residenza collettiva per giovani volontari del gruppo Abele, che accoglieranno ragazzi in difficoltà e garantiranno l'apertura della chiesa ai turisti e ai fedeli.

L'intervento è della Compagnia di San Paolo che ha stanziato quasi 900 milioni per il restauro della chiesa, del coro e dell'ex convento. "Il complesso diventa un luogo di accoglienza e formazione dedicato ai giovani, un nuovo spazio aperto al quartiere e luogo di incontro per la comunità. Una infrastruttura sociale nella direzione auspicata dall'Europa, Torino può essere un modello di sviluppo", spiega il presidente Francesco Profumo.

"E' un ponte tra passato e futuro, tra memoria e speranza e, al tempo stesso, tra associazionismo privato sociale e città", sottolinea don Luigi Ciotti, presidente del gruppo Abele.