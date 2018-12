Asti docg, 100 da tutto il mondo a tour

(ANSA) - TORINO, 2 DIC - Si è concluso al castello di Grinzane Cavour (Cuneo) il press tour di tre giorni che ha coinvolto un centinaio di giornalisti, wine writer e blogger provenienti dai mercati di riferimento dei vini doc o docg Moscato d'Asti, Asti, Barbera d'Asti e Brachetto d'Acqui. Gli ospiti dei Consorzi dell'Asti e della Barbera d'Asti e vini del Monferrato provenivano da Stati Uniti, Regno Unito, Paesi Scandinavi, Repubbliche Baltiche, Russia, Germania, Cina, Giappone, Corea del sud e Singapore.

Oltre l'85% delle bottiglie di Asti e Moscato d'Asti viene infatti esportato, in testa la Russia con il 17% della quota per l'Asti, gli Usa per il Moscato d'Asti (67%) del prodotto) mentre l'export della Barbera d'Asti ha superato il 60% della produzione La 'tre giorni' è stata anche l'occasione per festeggiare i due anni dell'Asti nella sua versione secco. Oltre a degustazioni e showcooking, il programma ha portato gli ospiti, hanno visitato alcuni dei luoghi più caratteristici tra le colline patrimonio Unesco.