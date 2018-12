Zangrillo, ecco squadra Fi Piemonte

(ANSA) - TORINO, 1 DIC - Dopo aver incontrato dirigenti ed eletti delle province piemontesi, il coordinatore regionale di Forza Italia Paolo Zangrillo annuncia la nuova squadra che guiderà il partito in Piemonte.

Ci saranno tre vice coordinatori regionali: Roberto Rosso per l'Alessadrino, l'Astigiano, il Cuneese e il Torinese; Diego Sozzani su Novarese e Vco, e Roberto Pella su Biellese e Vercellese, oltre che sulla Valle d'Aosta. La comunicazione resterà a Marco Fontana, e al tesseramento è stato confermato Ugo Cavallera.

Il think tank vede il dipartimento Attività Produttive assegnato a Claudia Porchietto, la Sanità a Mariella Rizzotti, le Politiche Sociali a Daniela Ruffino, il Made in Italy a Virginia Tiraboschi, il Turismo a Franco Graglia, l'Agricoltura a Ercole Zuccaro, le Infrastrutture a Diego Sozzani, le Telecomunicazioni a Roberto Rosso, la Giustizia a Enrico Costa e l'Ambiente ad Andrea Fluttero. Confermati Maria Rizzotti responsabile Donne, Benedetto Nicotra per i Seniores e Gianluca Colletti per i Giovani.