Allegri "Vincere non era facile"

(ANSA) - ROMA, 1 DIC - "Oggi non era facile giocare contro questa squadra, in questo ambiente, ma siamo riusciti a bloccare la partita e nel primo tempo praticamente non abbiamo corso rischi. Cuadrado mezzala? In futuro può essere una soluzione.

Questa è una squadra di grande temperamento e di grande intesa: per ottenere gli obiettivi bisogna avere la capacità e l'umiltà di mettersi al livello degli avversari". Così Massimiliano Allegri, parlando a Sky sport, dopo la vittoria della Juventus a Firenze sulla Fiorentina per 3-0.