Truffa della finta nipote, due arrestati

(ANSA) - VERCELLI, 30 NOV - Hanno usato la tecnica del 'finto notaio' per truffare un'anziana di 81 anni, a cui hanno cercato di rubare 4.000 euro e oggetti di bigiotteria. Con quest'accusa due giovani sono stati arrestati da parte della polizia di Vercelli, una 23enne e un 28enne di Novara, entrambi con precedenti per truffa e reati contro il patrimonio. La vittima è stata tratta in inganno dalla telefonata di una finta nipote, che asseriva di trovarsi in difficoltà economiche e che aveva bisogno di denaro da consegnare a un notaio. Gli agenti della Squadra Mobile, allertati dalla badante che si era insospettita, sono intervenuti nell'abitazione dell'anziana; qui hanno intercettato i due, che nel frattempo si erano recati sul posto per riscuotere i soldi da consegnare alla finta nipote. I due truffatori sono stati arrestati e portati in carcere; la polizia sta indagando per verificare se sono i responsabili di altri tentativi di truffe sul territorio.