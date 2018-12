Torino-Lione, campagna social di Telt

(ANSA) - TORINO, 30 NOV - Con un primo video dal titolo 'I lavori in corso' è partita oggi, sui canali social, la campagna di comunicazione #TorinoLione di Telt, la società incaricata di costruire e gestire la Tav tra Italia e Francia. L'iniziativa, su Twitter, Instagram e Linkedin, è stata varata "per fornire ai cittadini informazioni chiare e aggiornate sulla nuova linea ferroviaria in corso di realizzazione".

Nel video, che dura un minuto e 11 secondi, viene ricordato che a oggi sono stati scavati 25 km di gallerie, pari a un 15% del totale previsto e che sono state completate le quattro discenderie di Chiomonte, in Italia, La Praz, Saint-Martin-La-Porte e Villarodin-Bourget/Modane, in Francia.

Ultimata la Tav, saranno utilizzate come gallerie d' emergenza.

I prossimi video racconteranno il tunnel storico del Frejus, inaugurato nel 1871, la rete europea TEN-T, le implicazioni ambientali ed economiche dell'infrastruttura.